Heiligenhaus Heljensbad ist gerüstet für Saisonstart

Heiligenhaus · Von Mittwoch an lockt die Anlage an der Selbecker Straße wieder Badegäste an. So liefen die Vorbereitungen für das Team um Holger Brembeck.

23.05.2023, 14:42 Uhr

Gehört zum Vorab-Service: Oliver Fischer (l.) und Nils Siebert bringen Ruhebänke an Ort und Stelle. Foto: Achim Blazy (abz)

Der Text leuchtet unübersehbar hinter der Kasse auf: „Nichtschwimmer sollten Schwimmflügel tragen – Sicherheit geht vor.“ Jeder, der von Mittwoch vor Pfingsten, 8 Uhr an, das Heljensbad betritt, wird die elektronische Anzeige lesen. Aber die Diodenanzeige ist nur ein winziges Detail der Saisonvorbereitung für Badchef Holger Brembeck und sein Team an der Selbecker Straße. Da, wo die Badegäste Erholung und Fitness suchen, hat das gesamte Team zuvor schwer geschuftet.