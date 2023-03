Sportförderung Zehn Jahre PSB - Wirtschaft fördert Sport

Das war nicht immer so. „Wenn der zweite Ersatztorhüter eines Fußball-Bundesligisten immer noch mehr Geld verdient als für die Leistungssportförderung im Rhein-Kreis Neuss insgesamt ausgegeben wird, können wir es auch gleich lassen,“ stellte Buchbender auf dem ersten Sponsorentreffen der gerade gegründeten PSB am 13. März 2013 fest. Nun sind die Gehälter von Ersatztorhütern innerhalb des vergangenen Jahrzehnts sicher nicht geringer geworden, im Gegenteil. Doch die „Partner für Sport und Bildung“ haben in diesem ungleichen Vergleich aufgeholt: Rund sechs Millionen Euro sind dank ihrer Vermittlung in diesem Zeitraum an finanzieller Unterstützung in den heimischen Sport geflossen. Wobei die PSB dieses Geld nicht „einsammeln“ – sie stellen vielmehr die Kontakte zwischen heimischer Wirtschaft auf der einen sowie Vereinen, Sportlerinnen und Sportlern auf der anderen Seite her. „Zu welchen Konditionen dann das Sponsoring erfolgt, müssen die Partner selbst aushandeln,“ erläutert Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein und Vize-Präsident der PSB, das Förderprinzip.