Straßenverkehr in Neuss : Anwohnerparken könnte deutlich teurer werden

Die Stadt nimmt die Parkgebühren in den Blick. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Bis Mitte 2022 will die Stadt ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept vorlegen. Dabei rückt auch das Anwohnerparken in den Fokus. Bürgermeister Reiner Breuer kündigte an, dass die Gebühren hierfür wohl deutlich angehoben werden könnten.