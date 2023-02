Tödliches Autorennen in Moers BGH kassiert mildes Urteil gegen Haupttäter

Nach einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang am Ostermontag 2019 in Moers-Meerbeck hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag auch das zweite Urteil gegen den hauptverantwortlichen Fahrer wegen Wiedersprüchen in der Begründung teilweise aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das Duisburger Landgericht verwiesen. Damit muss nun ein drittes Mal gegen den Duisburger verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers wollen erreichen, dass der Mann doch wegen Mordes verurteilt wird.