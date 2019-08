Zitronen-Thymian-Limonade:

Zunächst einen Zitronen-Thymian-Sirup herstellen. Dafür braucht man:

750 gr. Zucker

450 ml Wasser

40 gr. Thymian

Zucker, Wasser und Thymian in einen großen Topf geben und aufkochen lassen. So lange auf dem Herd lassen und gelegentlich umrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach noch, am besten über Nacht, mit den Kräutern abkühlen lassen. Erst den kalten Sirup mit einem feinen Haarsieb abseien. In der Zwischenzeit Zitronen auspressen

1-L-Flasche = 650ml Thymiansirup + 350 ml Zitronensaft.

Vor der Benutzung unbedingt schütteln. Je nach Geschmack – mit Mineralwasser auffüllen.