Michèle Fister macht die Putzmittel selber. Gerade stellt sie einen Orangenreiniger her. Das geht so: Die Orangenschalen werden in ein Gefäß geben und mit Tafelessig aufgegossen, so dass die Orangen bedeckt sind. Das wird für mindestens zwei Wochen stehen gelassen, dann durch ein Sieb gegossen und in eine Flasche gefüllt.