Montag, 22. März 2021: 6000 Liter Füchschen-Altbier hätten beinahe weg geschüttet werden müssen. Mehrere Düsseldorfer Bäckereien haben daraus Brot gebacken, in Form eines Rettungsringes. Der Erlös geht an die Brauerei. In einer Pass-Filiale in Himmelgeist waren die Ringe sehr schnell ausverkauft.