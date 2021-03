Die Freiwilligen Sammler sind wieder unterwegs : Müllsammler finden immer mehr Masken

Sandra Meissner und Tobias Grupe ziehen einen Absperrpoller aus dem Brückerbach. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Damit der in der Natur liegende Müll nicht über den Rhein ins Meer gelangt, räumen Freiwillige regelmäßig auf, auch am Brückerbach.

Es gibt eigentlich immer etwas zu tun. Wer mit Sandra Meissner und Tobias Grupe von der Gruppe „BlockBlocks Cleanup“ unterwegs ist, entdeckt am Ufer des Rheins oder am Brückerbach in Wersten die vielen kleinen und großen Dinge, die besser gar nicht über Bäche und Flüsse ins Meer gelangen sollten. Darunter die vielen Gesichtsmasken, die jetzt herumliegen, Zigarettenkippen, Scherben, Kronkorken und Plastikverpackungen von To-go-Speisen.

„Nach dem sich das Hochwasser wieder zurückgezogen hat, finden wir jetzt viel Styropor und Plastikfolien, es bleibt viel zurück“, sagt Tobias Grupe. Einiges hänge in den Büschen, es sei wichtig, das Zeug vor der Brutzeit herauszuholen. Diesmal hat Grupe einen zugkräftigen Magneten dabei. Im Brückerbach liegt ein Pfeiler, den er und Sandra Meissner damit herausziehen. Auch Fahrräder, Verkehrsschilder und Absperrungen landen dort öfters im Bach. Dann sind gemeinsame Anstrengungen zur Bergung notwendig.

Info Umweltschutz am Rhein und seinen Nebenflüssen Initiative BlockBlocks Clean up Idee Aufräumen für saubere Flüsse und Meere. Aktionen gegen die Plastikmüllverschmutzung Kontakt www.blockblocks.de oder Facebook-Gruppe „Blockblocks Brückerbach Cleanup“ Einsatz regelmäßige Aufräumaktionen an verschiedenen Standorten

In ihrem Kescher fängt Meissner auch Ungewöhnliches. Lose Karten etwa, die kürzlich im Brückerbach schwammen. „Die stammten aus einem Autoaufbruch, wie sich später herausstellte.“ Da eine Visitenkarte darunter war, konnte die Müllsammlerin den Fund dem Besitzer aus Himmelgeist zurückgeben.

Während der Corona-Pandemie sind viele gemeinsame Sammel-Aktionen von „BlockBlocks“ und anderen Initiativen entfallen. Alleine sammeln stand für die Freiwilligen auf dem Programm. So säubern Aktive auch in Himmelgeist den kleinen Strandbereich, der bei schönem Wetter auch jetzt schon wieder stark bevölkert ist. Die Helfer arbeiten sich von Rheinkilometer zu Rheinkilometer vor; andere gehen täglich am Brückerbach entlang und sind in ihrem Umfeld aktiv. „Ich packe auch immer ein, was so rumliegt“, verrät eine Frau, die ihre Hunde ausführt.

Nachdem es am vergangenen Wochenende eine erste größere, genehmigte Aktion am Rheinufer in Lörick gegeben hat, sollen bald auch in anderen Bereichen wieder gemeinsame Aktionen unter Einhaltung der Corona-Regeln starten. Sandra Meissner kann sich eine Osterferienaktion am Brückerbach in Wersten vorstellen. „Wir möchten gerne auch Familien mit Kindern ansprechen“, sagt sie. Bekanntgegeben werden solche Termine und ihr Ablauf dann kurzfristig auf den Facebook-Seiten der Initiative oder in einem Newsletter, für den man sich auf der Webseite der Gruppe anmelden kann anmelden kann.

Sandra Meissner, die die Gruppe in Wersten betreut, versorgt dann die freiwilligen großen und kleinen Helfer mit alten Kaffeesäcken zum Müllsammeln und Behältern zum Trennen von recycelbarem Material. Auch Handschuhe und Greifer gibt es vor Ort. Mit Beginn des schönen Wetters erleben die Freiwilligen auch Veränderungen beim Müllaufkommen. Die Party-Saison nennen sie das, diese hat mit den ersten warmen Tagen schon wieder begonnen. „Das sind eben Flaschen und Zigaretten-Kippen an den Sitzbänken. Ich habe hier in zwei Minuten gerade 30 Stück eingesammelt“, sagt Tobias Grupe. Oft sind die Mülltonnen auch überfüllt, das ist häufig am Benrather Schlossufer der Fall und in der Urdenbacher Kämpe.

Die Profis empfehlen, solche Punkte über die „Düsseldorf bleibt sauber“-App zu melden. „Auch die Bezirksvertretung ist sensibilisiert, es soll weitere Mülleimer hier geben“, sagt Sandra Meissner über die Situation am Brückerbach. Der gesammelte Müll wird beispielsweise über Sackzettel gemeldet, damit das Umweltamt weiß, wo die gefüllten Müllsäcke stehen.

Für den besseren Umgang mit umweltschädlichen Zigarettenkippen wünschen sich beide den Einsatz von Taschenaschenbechern bei den Rauchern. „Dann landen die Kippen nicht so schnell in der Botanik“, sagen sie.