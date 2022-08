Als der Boden der Lampe wieder verschraubt ist, sieht Keller sich noch einmal das Gewinde an, in das die Glühbirne gedreht wird. „Gerade bei so einem alten Gerät schaue ich da lieber nochmal nach, es könnte sich etwas gelöst haben“, sagt er. Und weil er schonmal dabei ist, bekommen auch diese Kabel neue zinnfreie Verbindungsstücke.