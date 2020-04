Vier Nudel-Rezepte prepen

Wer wenig Zeit zum Kochen hat oder den Aufwand minimieren möchte, prept einfach. „Prep“ ist die Kurzform des englischen Begriffs „meal preparation“. Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Cramm gibt hier Anleitung zur Vorbereitung gesunder Mahlzeiten im Italia-Style für zwei Tage. Alle rezepte sind für 2 Portionen:

REP-Nuss-Tomatensugo: 1 Zwiebel und 80 g Walnusskerne hacken, in 1 EL Öl in einer Pfanne anbraten, 1 große Dose Tomaten (800 g) zugeben, salzen, pfeffern und etwa 15 Min. einkochen lassen. Mit 1 EL Honig abschmecken. In 4 Portionen aufteilen, kalt stellen.

PREP-Ratatouille: 600 g Zucchini, 2 Paprika (500 g) und 1 Gemüsezwiebel (250 g) in Würfel schneiden. Zwiebeln in 3 EL Olivenöl in einem Schmortopf braun anbraten, Zucchini zugeben und 5 Min. weiterbraten. 500 g Auberginen in Würfel scheiden mit ½ TL Salz, 1 EL Rapsöl, ½ TL Kräuter auf einem Blech mischen und 7-8 Min im Backofen grillen. Mit übrigem Gemüse, 50 g Tomatenmark, Salz und Pfeffer mischen. In 2 Portionen teilen, kalt stellen.

PREP-Nudeln: 300 g Vollkorn-Rigate in Salzwasser aufkochen, nach Packungsanweisung al dente garen, abgießen und in 3 Portionen teilen, kalt stellen.