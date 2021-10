Steuer auf Rekordhoch : Immer mehr Hunde in Mönchengladbach

Die Hunde Fendi (klein), Marley (dunkelbraun) und Tino (rotbraun) haben immer mehr Artgenossen in Mönchengladbach. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Noch nie haben Hundehalter so viele Abgaben an die Stadtkasse gezahlt wie in diesem Jahr. Corona hat für einen absoluten Rekord gesorgt – obwohl die Stadt für Halter mit die teuerste im Land ist.