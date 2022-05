Mit Drohnen sucht die Kreisjägerschaft dieser Tage wieder Felder und Wiesen ab, bevor die gemäht werden. In der Hauptsetzzeit – also der Zeit, in der Rehe ihren Nachwuchs zu Welt bringen – ist das nötig, um die jungen Tiere vor dem sicheren Tod zu retten. So geschehen mit diesem Exemplar, das die Ehrenamtler am 12. Mai aus dem hohen Grün holten.