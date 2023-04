Bildung in Mönchengladbach Diese Schulen haben die höchsten Abi-Quoten

Für 754 Eltern war in diesem Jahr ein Gymnasium die Wahl Nummer 1 für ihre Kinder (ohne die Bischöfliche Marienschule), 798 Kinder wurden in der ersten Phase an einer Gesamtschule angemeldet. Zum höchsten Schulabschluss, dem Abitur, führen zwar auch andere Wege, doch die sind mit einem Schulwechsel verbunden.