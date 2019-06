Reaktionen auf Mönchengladbacher Vorhaben : An den Busbahnhof-Plänen scheiden sich die Geister

Mönchengladbach Die Verlegung des Taxistandes finden viele gruselig.

Statt 39 gebe es dann nur noch 27 Haltestellen, in Stoßzeiten würden Busse nicht immer an derselben Haltestelle abfahren. „Ist das für die Fahrgäste nicht reichlich verwirrend, und wie will man dem entgegen wirken?“, fragt Neuß. Dynamische Fahrgastanzeigen sind der Stadt und der NEW zufolge geplant. Wenn der Taxistand hinter den Hauptbahnhof verlegt werden soll, erwartet Neuß dort Umbaumaßnahmen: „Dort ist schon jetzt sehr wenig Platz.“ Neuß merkt überdies an, ob das Angebot an Haltestellen denn auch für die Zukunft ausreiche: „Die derzeitige Zielsetzung der bundesweiten Verkehrspolitik geht doch eher in Richtung Ausbau des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs“, so Neuß.