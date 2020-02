Interview mit dem Prinzen-Paar Mönchengladbach : „Ihr wart alle sensationelle Jecke“

Prinz Niersius Thorsten und Prinz Axel I. nach dem Zug in der Redaktion der Rheinischen Post. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Axel I. und Niersius Thorsten sprechen über die Session, besondere Momente und homophobe Schmierereien am Prinzenwagen.

Sonnenschein zum Zug, am Ende doch nass geworden. Weinte der Himmel zum Abschied?

Niersius Thorsten Wir beide haben permanent geweint.

Axel I. Wenn der Himmel geweint hat, dann waren es aber Freudentränen. Es haben sich wirklich alle aufrichtig mit uns gefreut.

Niersius Thorsten Wir haben so viele Plakate und Schilder bei den Leuten auch in den Fenstern gesehen, das war fast wie ein Fan-Korso. So viele haben sich bedankt.

Wie findet man eigentlich blaue Gummistiefel?

Niersius Thorsten Indem man ganz fleißig sucht.

Axel I. Das kommt davon, wenn man einen Perfektionisten im Team hat.

Überwiegt jetzt Wehmut oder freut ihr euch auf euer normales Leben?

Axel I. Was wehmütig stimmt ist das Ende einer tollen Zeit, nach der wieder der Alltag beginnt. Das ist wie am Ende eines Urlaubs. Aber jetzt geht das Leben weiter.

Niersius Thorsten Wir sind schon traurig, dass es vorbei ist. Wir haben einen sehr engen Bezug zu unserem Hofstaat mit Hofmarschall Christian Ernst und den Adjutanten Stefan Neus und Dieter Lichtenhahn, der in den letzten Tagen von Peter Hohmann vertreten wurde. Und wir sind in den Gesellschaften überall so aufgenommen worden, als ob wir schon 20 Jahre dabei wären. Das werden wir vermissen.

Das Prinezn-Paar mit OB Reiners im Konfettiregen bei der Proklamation. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Ihr wart ein sensationelles Prinzen-Paar. Wie ist eure Bilanz der Session?

Niersius Thorsten Ihr wart alle sensationelle Jecke.

Axel I. Was wir nicht machen wollten ist, mit anderen Prinzen-Paaren in den Vergleich zu treten. Jedes Paar macht es auf seine Weise. Man muss Leidenschaft und Spaß mitbringen, authentisch sein und sich nicht verstellen. Wir haben uns nicht verstellt.

Niersius Thorsten Viele haben uns gesagt: Ihr habt nicht ein Programm absolviert, sondern es war immer anders, euch zu erleben. Wir wollten nicht einen guten Job machen, sondern Spaß haben.

Beim Hoffest konnte man noch merken, dass ihr unsicher wart. Ab der Proklamation wart ihr aber sofort voll da.

Niersius Thorsten Wir sind ja in den ersten Wochen mit dem vorherigen Prinzenpaar Dirk und Martina Weise in Privatkleidung dabei gewesen. Das schränkt irgendwie ein.

Axel I. Das ist wie mit Schauspielern beim Theater, die auch ihr Kostüm brauchen. Nur dass wir keine Rolle gespielt haben, sondern wir selbst waren.

Träumt ihr nachts von Halt Pohl und All Rheydt?

Niersius Thorsten Ich habe die Gabe, dass wenn ich mich ins Bett lege, ich sofort einschlafe. Es gab nur einen Termin in der Session, nach dem das nicht ging: unser Auftritt in Düsseldorf bei der KG Regenbogen.

Axel I. Das gehört wirklich zu den prägendsten Erlebnissen dieser Session.

Das Paar bei seiner Hochzeit im Rathaus Abtei kurz vor der Proklamation. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Niersius Thorsten Es waren wirklich mehr als 100 Gardisten mit uns da, und das um 23.30 Uhr. Viele wirklich sehr erfahrene und altgediente Gardisten haben nachher gesagt: So etwas haben sie noch nicht erlebt. Beim Einzug war alles über und über voll mit Konfetti. Mehr als 1000 Leute im Saal bei der schwul-lesbischen Karnevalsgesellschaft in Düsseldorf haben uns gefeiert als wären wir ihre Ikonen.

Axel I. Es war wirklich ein einmaliges Erlebnis.

Welches Erlebnis in Mönchengladbach hat euch am meisten beeindruckt?

Axel I. Ganz klar die Sitzung der Juppekerk in einem ganz kleinen Pfarrsaal. Das war ganz kleiner Karneval... (Anm.: Adjutant Stefan Neus kommt in den Interview-Raum) Stefan, was meinst du waren die prägendsten Erlebnisse in der Session?

Stefan Neus Ich würde sagen Düsseldorf und Juppekerk.

Axel I. Seht ihr? Das war so familiär, und alle haben eine solche Begeisterung für Karneval ausgestrahlt. Die haben angefangen, Tochter Zion zu singen, aber mit umgeschriebenem Text.

Niersius Thorsten Wir haben aber so viel erlebt: Wir waren bei der Feuerwehr, bei der Polizei, auf der Entbindungsstation im Elisabeth-Krankenhaus, im Hospiz in Neuss. Da sind wir voller Demut hingefahren. Und dann hat uns die Pflegeleitung gesagt: Hier wird viel gelacht. Es war ein sehr schöner Besuch.

Axel I. Wir haben die große Bandbreite erlebt. Bei der Damensitzung in Holt vor 2000 Frauen, Schwarz-Gold Rheydt, Neuwerk...

Niersius Thorsten Auch die Gottesdienste waren toll, zum Beispiel in Venn.

Axel I. Ja, und dabei habe ich mit der Kirche ja nicht viel am Hut. Aber Pfarrer Horst Straßburger hat für seine Predigt stehende Ovationen erhalten. Er hat gesagt: „Griesgrämige Frömmigkeit bringt niemanden weiter.“ Also haben wir daraufhin spontan den Orden wider der griesgrämigen Frömmigkeit erfunden und ihm überreicht.

Euch schlug eine Welle der Begeisterung entgegen. Und dann wird der Prinzenwagen übel mit homophoben Sprüchen beschmiert. Toleranz nicht bei jedem?

Axel I. Es scheint so. Scheinbar kann man Dummheit nicht ganz ausmerzen. Es muss ja jemand aus den eigenen Reihen der Karnevalisten gewesen sein. Es gab keine Einbruchsspuren. Es war mir klar, dass wir nicht jedermanns Wunsch-Prinzen-Paar sind. Aber dass man das so ausdrückt ist einfach nur schäbig.

Niersius Thorsten Das hat uns sehr runtergezogen. Wir haben Anzeige erstattet. Für den MKV, die Garden und die Gesellschaften war es auch ein Schock.

Axel I. Montag beim Käseessen ist mir der Kragen geplatzt. Wir wollten aus dem Karneval nicht eine politische Veranstaltung machen, aber wir wurden dazu gezwungen. Das fängt natürlich an mit dem Anschlag in Hanau. Dazu können wir nicht nichts sagen. Das Maß ist voll. Das zeigt sich bei Hanau im Großen, und bei Schmierereien im Kleinen. Wer Interesse an einem vernünftigen Zusammenhalt in unserer Gesellschaf hat, der muss aufstehen und den Braunen Konter geben. Jeder muss dem Einhalt gebieten, was sich im ultrarechten Spektrum anspielt. Unsere Eltern und Großeltern haben unser Land aufgebaut, das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Wenn die Rechten meinen, sie würden etwas für unser Land tun, dann haben sie die letzten 70 Jahre in Deutschland nicht verstanden. Die Erfolgsgeschichte von 1933 bis 1945 ist eher mau, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Millionen Tote und Millionen Menschen ins Elend gestürzt. Alle aufrechten Demokraten sind jetzt dazu gehalten, aufzustehen.

Kommen wir noch einmal zu erfreulicheren Dingen: Bei Schwarz-Gold Rheydt habt ihr Nachwuchs bekommen...

Niersius Thorsten Axel hat zu Beginn der Session gesagt: Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Schwangerschaft. Es ist noch nicht ganz ausgetragen, aber wir haben schon das Ultraschallbild. Und daraufhin haben wir das kleine Püppchen bekommen und zwei Strampler in schwarz-gold, die wir tragen können. Karneval ist eine Familie.

Was werdet ihr an Aschermittwoch als erstes machen?

Axel I. Ausschlafen.

Niersius Thorsten Ausschlafen. Und die Ornate in die Reinigung bringen. Alle Mitarbeiter haben am Mittwoch frei. Sie haben uns diese Session ermöglicht und uns den Rücken freigehalten.

Axel I. Und am Freitag geht es um 6.10 Uhr nach Teneriffa, wo weiter vier Tage Karneval gefeiert wird. Das Programm ist straff.

Bei euren Auftritten gab es eigentlich immer Zugabe-Rufe nach euren Liedern. Ist das der Beginn einer Bühnenkarriere?

Axel I. Ganz klar: Nein. So etwas ist eine einmalige Sache.

Niersius Thorsten Wir werden uns in vielen Bereichen engagieren im Karneval, aber nicht auf der Bühne.

Man hört, Düsseldorf würde euch als Prinzen-Paar nehmen. Ist das eine Option?

Axel I. Wir wohnen doch im jecken Narrennest

Niersius Thorsten Wir leben in der Hochburg des Karnevals, und der bleiben wir treu.

Und was passiert jetzt mit den Strumpfhosen?