Am 28. Oktober 1994 im JHQ: Pastor Ernst-Wilhelm Wulfmeier (links) im Gespräch mit seiner Königlichen Hoheit Prinz Charles, Prince of Wales, anlässlich der Außerdienststellung des Hauptquartiers der britischen Rheinarmee (BOAR) und seiner Umwandlung in das Hauptquartier des britischen Unterstützungskommandos (Deutschland).