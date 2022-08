Michail Gorbatschow ist tot. Der frühere sowjetische Staatspräsident ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Wir blicken 15 Jahre zurück, als der Friedensnobelpreisträger am 28. Juni 2007 zu Besuch in Mönchengladbach war – und sich unter anderem im Beisein von Ex-Oberbürgermeister Norbert Bude (rechts im Bild) in das Goldene Buch der Stadt eintrug.