Unwetter in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Nach dem großen Regen kommt der Müll

Kreis Mettmann Abpumpen, aufräumen, sauber machen: Es wird Tage brauchen, das Unwetter-bedingte Durcheinander zu beseitigen. Am Samstag gibt es Sonderöffnungstermine für Sperrmüll.

In Erkrath dauern die Pumparbeiten und das große Aufräumen an. Sobald ein Bereich von der Feuerwehr freigegeben wurde, überprüfen die Stadtwerke die Stromzuleitungen zu den Gebäuden und schalten, wo möglich, auch den Strom wieder zu. Der Wertstoffhof in Hochdahl wird in Absprache mit der städtischen Abfallberatung außerdem am Samstag, 17. Juli, seine Öffnungszeiten verlängern. Sie werden von 8 bis 17 Uhr dauern. Auf dem Hof werden zusätzliche Behälter und Kapazitäten für Sperrmüll bereitgestellt. Die Stadt hat für die Bürgerinnen und Bürger zudem die neue Seite www.erkrath.de/hochwasser eingerichtet, um Informationen zur aktuellen Lage zu bündeln. Fragen können zudem auch am neuen „Bürgertelefon Hochwasser“ unter der Nummer 0211 2407-6915 an die Experten des Abwasserbetriebs der Stadt Erkrath gestellt werden.