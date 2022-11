Fußball-Bezirksliga SCU trifft auf einen echten Brocken

FC Kosova Düsseldorf – SC Unterbach. Am letzten Hinrunden-Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 1, steht der SCU vor einer Herkulesaufgabe. Die mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Gastgeber sind, zumindest der Papierform nach, im morgigen Vergleich (Anstoß 14.30 Uhr – Sportplatz Am Wald in Hassels) klarer Favorit. Jörg Spanihel drückt es so aus: „Die Rollen sind klar verteilt. Wir fahren als krasser Außenseiter dorthin. Kosova spielt zweifellos eine gute Saison, ist, wenn die drei Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen den VfL Benrath hinzukommen, hinter Spitzenreiter Jüchen Tabellenzweiter. Und das als Aufsteiger. Da ist die Ausgangsposition klar, aber mit ein wenig Spielglück auf unserer Seite scheint nichts ausgeschlossen.“ Unterbachs Fußballchef ergänzt: „Natürlich fahren wir nicht nach Hassels, um die Punkte freiwillig abzuliefern. Wir haben uns beim 0:0 gegen Urdenbach gut verkauft und wollen auch am Sonntag alles in die Waagschale werfen, um das Unmögliche möglich zu machen. Die Jungs müssen alles versuchen, um die Partie lange offen zu gestalten.“