Fußball : VfB 03 Hilden klettert auf zweiten Tabellenplatz

Maximilian Wagener leitete mit einem Eckball die Hildener 1:0-Führung ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der 5:2-Sieg der Hildener Fußballer über den TSV Meerbusch ist hart erkämpft. Jetzt freut sich das Team von Tim Schneider, der erneut krankheitsbedigt fehlte, auf das Spitzenduell kommenden Sonntag gegen die SSVg Velbert.

Von Birgit Sicker

VfB 03 Hilden – TSV Meerbusch 5:2 (2:0). Für die Fußballer des VfB 03 läuft es in der Oberliga weiter nach Maß. Dabei mussten die Hildener ein weiteres Mal auf die Anweisungen von Tim Schneider verzichten, denn der Chefcoach weilte noch in der Corona-Quarantäne. Dazu fehlte diesmal Peter Schmetz, der seinen Urlaub nach dem Rahmenterminplan des Fußballverbandes Niederhein geplante hatte und von einem spielfreien Wochenende ausgegangen war. Doch all das focht die Mannschaft nicht an. Erneut führte Co-Trainer Henry Schmidt an der Seitenlinie Regie, unterstützt von Torwarttrainer Björn Scheffels, der übrigens auch für die Einübung von Standards zuständig ist und unter der Woche noch eine Eckballvariante einstudierte, die den Hildenern in dieser Partie tatsächlich die Führung bescherte.

Das i-Tüpfelchen an Spannung erhielt die Begegnung durch den Coach des TSV Meerbusch. Der heißt Toni Molina, betreute von 2013 bis 2015 das Hildener Oberliga-Team, trug dazu viele Jahre selbst das Trikot des Traditionsvereins und ist immer noch VfB 03-Mitglied, wie er bei der Pressekonferenz betonte. „Die Jungs wussten, was es mir bedeutet, sich hier gut zu präsentieren – es hat an nichts gefehlt“, erklärte der 49-Jährige stolz nach einem Duell, das den Platzherren mehr abverlangte als ihnen lieb war. Denn nur mit einer guten Portion Glück schafften die TSV-Fußballer den Einzug in die Aufstiegsrunde, in der sie zu Beginn ein 2:2-Unentschieden bei den Sportfreunden Baumberg holten und zuletzt dem 1. FC Monheim auf eigenem Platz mit 0:2 unterlagen.

So spielten sie VfB 03 Hilden: Lenze – Müller, Sangl, zur Linden (90+2 Mohsen), Heinson, Wagener, Majetic, Schaumburg (70. de Meo), Kang (44. Demir), Altuntas (77. Papadopoulos), Weber. TSV Meerbusch: Oberhoff – Hoff, Kemkens, Roeber, van den Bergh, Boldt (18. Goto), Dowidat, Nehrbauer (80. Dohmen), Reinert, Ayan, van Santen. Schiedsrichter: Jonah Besong (Tura 88 Duisburg). Tore: 1:0 Stefan Schaumburg (22.), 2:0 Pascal Weber (40.), 2:1 Oguz Ayan (53.), 3:1 Talha Demir (82./Elfmeter), 3:2 Yannic Lenze (Eigentor), 4:2 Talha Demir (88.), 5:2 Pascal Weber (90+1). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Janik Roeber (81./TSV Meerbusch).

Die erste Chance der Partie verzeichneten die Meerbuscher, ließen sie aber ungenutzt (9.). Kurz danach ließ eine Abseitsentscheidung des regionalliga-erfahrenen Schiedsrichters Jonah Besong die Emotionen auf der Hildener Bank hochkochen – mit Folgen für Patrick Percoco, der sich die gelbe Karte als Ersatzspieler einhandelte (13.). Es folgte ein Freistoß der Gäste, der verpuffte (17.). Dann aber ging der VfB 03 in Führung. Maximilian Wagener schlug diesmal einen Eckball vors TSV-Gehäuse, über mehrere Stationen kam das Leder zu Stefan Schaumburg und der Kapitän traf zum 1:0 (22.). Zehn Minuten später tauchte Pascal Weber nach einem Steilpass frei vor Marvin Oberhoff auf, scheiterte aber an dem Meerbuscher Schlussman, der ebenfalls eine VfB 03-Vergangenheit hat. Bei Webers nächstem Versuch war Oberhoff jedoch machtlos. In Bedrängnis behauptete sich Wagener an der Außenlinie und schaffte noch eine Flanke vor den gegnerischen Kasten. Dort lauerte Weber am linken Pfosten und brauchte einen Meter vor der Torlinie nur noch den Kopf hinzuhalten (40.).

Die 2:0-Führung zur Pause brachte allerdings keine Ruhe ins Hildener Spiel. Im Gegenteil: Plötzlich setzten die Meerbuscher die wesentlichen Akzente. So lenkte Yannik Lenze einen Kopfball von Oguz Ayan nach Ecke von Dennis Dowidat soeben über die Latte (50.). Wenig später setzte sich Ayan gegen Robin Müller durch, zog an der Strafraumgrenze ab – und verkürzte auf 1:2 (57.). Die Begegnung nahm Fahrt auf. Nach einer Ecke klärte Kapitän Dowidat am rechten Pfosten einen Schaumburg-Schuss aus der Drehung von der Strafraumgrenze (65.).

Ausgerechnet der technisch versierte Wagener verpasste nach einem flachen Zuspiel von Weber die Vorentscheidung. Der Mittelfeldspieler hatte freie Bahn, schoss aber über den TSV-Kasten (73.). Der eingewechselte Gianluca de Meo jagte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei (78.). Und dann legte sich Weber den Ball allein vor dem Torhüter einen Tick zu weit vor – Oberhoff packte zu (80.). Kurz danach kam Demir im Zweikampf zu Fall, ein Pfiff blieb jedoch aus. Den nachsetzenden Weber konnte Janik Roeber nur mit einem Foul stoppen – dafür sah er Gelb-Rot und den fälligen Elfmeter verwertete Demir zum 3:1 (82.). Nach einer hohen Meerbuscher Flanke senkte sich die Kugel kurz vor dem VfB-Gehäuse. Ayan stieg zum Kopfball hoch, Torhüter Yannick Lenze wollte das Leder herunterpflücken, ließ dabei aber die notwendige Körperspannung vermissen – und lenkte sich im Fallen die Kugel zum 3:2 ins eigene Netz (83.).