Müll rund um Grundschulen in Leverkusen-Hitdorf SPD will größere Mülleimer gegen Rattenplage in Hitdorf

Das Thema Mülleimer hat in Leverkusen eine pikante Geschichte – Stichtwort „Toluca“. Das war nicht irgendein banaler Mülleimer. Die anthrazitfarbenen Behälter dieses Namens für die Wiesdorfer Fußgängerzone gerieten 2015 bundesweit in die Schlagzeilen. „Viel zu teuer“, klagten die Kritiker. Der „Skandal“ landete in Mario Barths TV-Show, Radio Leverkusen legte einen flotten „Toluca-Song“, auf und der Bund der Steuerzahler schrieb die Geschichte als besondere Steuerverschwendung ins Schwarzbuch.