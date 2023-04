Festival-Start in Leverkusen Spanische Nacht im Erholungshaus

Bereits im Vorjahr hatte Bayer Kultur das Publikum mit großartiger Bühnenkunst zu den verschiedenen Spielstätten gelockt. Nun dürfen sich Besucher von April bis Juni auf weitere spannende Konzerterlebnisse, packende Aufführungen und inspirierende Künstler freuen, wenn das stARTfestival 2023 mit Ballett, Musik oder Tanz kommt. Zu dessen Auftakt durfte das traditionelle Eröffnungsfest im Erholungshaus nicht fehlen. Dazu hatten Thomas Helfrich, Leiter der Bayer Kultur mit Festival-Leiter Christoph Böhmke und Co. die Leverkusener Heimspielstätte unter dem Motto „Spanische Nacht“ in ein kleines Paradies mit echten Palmen verwandelt. Am Samstag begrüßte Helfrich rund 700 Gäste und sagte: „Spanien passt zu Leverkusen genauso wie Tapas zu Topos.“ Ortskundige Besucher mussten lachen, wussten sie doch, dass „Topos“ eine Wiesdorfer Jazzkneipe ist. Die Bemerkung passte dennoch, schließlich avanciert das Erholungshaus seit 2020 zu einer Hauptbühne der Leverkusener Jazztage mit einer Vielzahl musikalischer Highlights.