Tag des offenen Denkmals : Die Gauner-Brüder und ihr Mäuseturm

Im Mäuseturm im Ortsteil Blee gab es am Tag des offenen Denkmals Führungen für Besucher. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das unscheinbare bewachsene Backsteintürmchen an der Rheinuferstraße hat bewegte Zeiten in Händen von fünf unseriösen Besitzern erlebt. Am Tag des offenen Denkmals wurde es für Besucher geöffnet.