Radverkehr in Langenfeld ADFC kritisiert gefährliche Poller

In Langenfeld, vereinzelt auch in Monheim, werden Poller eingesetzt, um zu verhindern, dass Autos bestimmte Straßen passieren. Viele von ihnen liegen flach auf dem Boden und erlauben damit die Durchfahrt, manche stehen und blockieren so den Autoverkehr. Für die Radler können sie gefährlich werden, kritisiert Horst Viebahn, Sprecher des ADFC Langenfeld/Monheim.