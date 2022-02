Ausbau der Autobahn 3 : A3: Solingen beerdigt Standspur-Lösung

Autofahrer auf der A 3 – hier am Rastplatz Reusrath – sollen nach dem Willen Solingens weiter mit sechs Spuren auskommen. Foto: Peter Meuter

Solingen/Langenfeld Spurwechsel: Das Rathaus Solingen rückt von einer Freigabe der Seitenstreifen ab. Langenfelds Bürgermeister sieht weiter Intersse an Standspurlösung bei anderen betroffenen Städten.

Geht es nach den Verantwortlichen im Solinger Rathaus, wird sich an der Anzahl der Fahrspuren auf der Autobahn 3 nichts ändern. So lehnt die Stadt weiterhin den eigentlich ab dem Jahr 2030 geplanten Ausbau der A 3 auf acht Spuren ab. Und auch von einer Freigabe der Standstreifen als jeweils vierte Spuren in beiden Fahrtrichtungen hat sich die Verwaltung inzwischen verabschiedet.