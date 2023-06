Saisonbeginn in Langenfeld Freibad startet mit neuem Buchungssystem

Langenfeld · An diesem Samstag, 8 Uhr, geht es in Langfort in die neue Saison. Erstmals können auch Zehner- und Halbjahreskarten online gelöst werden. Erfreulich: Die Eintrittspreise sind seit Jahren stabil.

02.06.2023, 11:35 Uhr

Kristin Erven-Hoppe (SGL) mit Tablet auf der 95-Meter-Rutsche: Freibad-Besucher können jetzt sämtliche Ticket-Arten online lösen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Gutmann

An diesem Samstag früh um kurz nach halb sechs wird Christopher Hoekstra die Fernbedienung betätigen. Auf dem Schwimmer- und dem Nichtschwimmer-Becken werden dann auf Knopfdruck des Betriebsleiters jeweils 1250 Quadratmeter Kunststoffplane eingerollt. Leise knisternd startet damit die Freiluft-Saison 2023 im Langenfelder Stadtbad.