Tierbedarfkette aus Krefeld Fressnapf eröffnet neues Logistik-Drehkreuz

Die Hürden sind überwunden. Der Bau eines neuen Logistikzentrums in Neuruppin für die Versorgung der Fressnapf-Märkte im Norden und Osten Deutschlands sowie in Polen und Skandinavien steht vor der Inbetriebnahme. Die seltenen Zauneidechsen sind umgesiedelt. Die Arbeit für die Tierbedarfskette mit Zentrale in Krefeld soll im kommenden August aufgenommen werden. Aktuell sucht das Unternehmen von der Westpreußenstraße im Stadtteil Linn in der Region Fachkräfte wie Lagermitarbeiter, Staplerfahrer sowie Kommissionierer.