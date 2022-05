Pandemie in Krefeld : Corona-Krankenschein per Telefon gestrichen

Die pandemiebedingte Sonderreglung endet: Patienten müssen für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wieder in die Arztpraxis kommen oder die Videosprechstunde nutzen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Krefeld Aktuell mit dem Virus infiziert sind in Krefeld 501 Bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 116,8 an. Impfangebote gibt es im Internet.