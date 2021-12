Im Impfzentrum Seidenweberhaus und am Impfbus in Krefeld : Booster-Impfung bereits fünf Monate nach dem zweiten Piks

Jetzt auch in Krefeld: Booster-Impfungen im Seidenweberhaus und am Impfbus sind fünf Monate nach erfolgter Zweitimpfung möglich. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz für Krefeld gibt das Robert-Koch-Institut mit 311,7 an, am Vortag lag sie bei 301,5. Die ersten Kinder-Impftage am 17. und 19. Dezember im Seidenweberhaus sind ausgebucht.