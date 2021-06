Mit solchen Bildern präsentiert First Retail seine Rheinblick-Pläne für Krefeld.LInks erkennbar der Zollhof; daran schließen sich die geplanten Bauten des Urtdingers Investors Ulrich Schmitter an. Wer sich den Youtuibe-Film ansehen will: youtu.be/7Gn25WvzaYk.