So sieht das Bad in der Simulation aus. Es soll an einen im Rhein liegenden Kiesel erinnern. Der Name „Rheinkiesel“ fand sich bei der Namenssuche auch unter den Bürgervorschlägen, aber dann entschieden sich Marketingexperten der Stadt für „The Flow“. Nach heftigem Protest wurde daraus „Rheinblick 741“, was sich auf den Rheinkilometer und die Adresse bezieht: Pariser Straße 41.