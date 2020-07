Kostenpflichtiger Inhalt: Mehrfamilienhaus in Kleinenbroich : Feuer und Hetze gegen Ausländer – Polizei ermittelt

Die Polizei (Symbolbild) war am Freitag in dem Kleinenbroicher Mehrfamilienhaus im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kleinenbroich Einen Zettel mit der Parole „Ausländer raus“ und Reste von in Brand geratenen Werbeprospekten vor der Wohnungstür einer Familie mit Migrationshintergrund hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Kleinenbroich sichergestellt. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf eine Straftat mit ausländerfeindlichem Hintergrund.