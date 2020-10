Kostenpflichtiger Inhalt: Brauchtum in Korschenbroich : Corona erschwert Karnevalsplanungen

Die Sportfreunde Neersbroich sind Kummer gewohnt. 2020 fiel der Karnevalszug wegen Sturm aus, das Wurfmaterial wurde später gespendet. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Sitzungen in engen Räumen und dicht gedrängte Zuschauerreihen beim Umzug wird es in dieser Session nicht geben. Manche Vereine in Korschenbroich planen gar keine Veranstaltungen, andere denken über neue Formate nach.