Nur zwei von neun Lagern aus Goch und Kleve finden statt : Was wird aus den Ameland-Fahrten?

Tauziehen am Strand, Lagerleben und Ferienspaß. Was 2019 noch viele bieten konnten – hier das Lager des Ferienwerks Bedburg-Hau – , musste im Coronajahr 2020 ausfallen. In diesem Jahr finden die ersten Lager wieder statt, doch ein Großteil sagte aus Vorsicht trotzdem ab.

Kleverland Für viele Kinder ist es das Highlight des Jahres, für viele Erwachsene nostalgische Erinnerung: Ferien auf Ameland. Corona hat das im vergangenen Jahr unmöglich gemacht, in diesem Jahr starten aber schon die ersten Fahrten wieder.

Zu diesem Schluss musste man auch beim Ferienlager Stiftskirche Kleve, getragen von der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt, kommen. Auf der Internetseite heißt es auch hier, dass man schweren Herzens auch das Lager 2021 absagen müsse. Doch auch hier freut man sich deshalb umso mehr auf das kommende Jahr. Eines der wenigen Lager, die in diesem Jahr stattfinden werden, ist das des Ferienwerks Bedburg-Hau. Stephan Reinders freut sich darüber, auch wenn die kurzfristige Planung einiges an Stress bedeutet. „Wir wollten die finale Entscheidung möglichst weit nach hinten legen. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt mitten in den Vorbereitungen stecken.“, sagt er. Denn Essenspläne, Bestellungen und Betreuer braucht es trotzdem für ein Ferienlager. Und auch Schnelltests müssen in diesem Jahr mit auf die Liste. Ab Juli geht es zuerst für das Jungenlager, zwei Wochen später das für das Lager der Mädchen nach Ameland. „Das Gute ist, dass Deutschland in der Einstufung der Niederlande nur noch ‚code geel’, also die gelbe Warnstufe, hat, das macht vieles einfacher“, sagt Reinders. Besonders schmerze ihn aber, dass aufgrund der Pandemie nur 35 Plätze pro Lager zur Verfügung stehen und viele Kinder eben keinen Platz ergattern konnten. Zumal es die 50. Fahrt des Lagers ist. „Schon im letzten Jahr hätten wir eigentlich das 50-Jahre-Jubiläum gehabt, das feiern wir eben dieses Jahr ein wenig kleiner bei der 50. Fahrt nach“, sagt Reinders. Und im nächsten Jahr gibt es dann hoffentlich die Feier mit allen zum großen 51. Jubiläum – wieder in voller Besetzung. Das wird auch die zum Teil gebeutelten Anbieter vor Ort freuen, wie Reinders betont. Ihm persönlich habe auch gefallen, dass sich viele andere Lager für sie mit gefreut hätten, als klar war, dass Bedburg-Hau in diesem schwierigen Jahr fahren wird. „Da war gar keine Missgunst zu spüren, das freut mich sehr“, sagt Reinders.