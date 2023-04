Experte aus Kleve Energieberater rät zu Sanierungsfahrplan fürs Eigenheim

Robin Reinders wird bald ein gefragter Mann sein – denn er wird sich am 15. April als eingetragener Energieberater selbstständig machen. Der 25-Jährige ist gelernter Anlagemechaniker und hat vor der Handwerkskammer Düsseldorf seinen Installateur- und Heizungsbaumeister gemacht. Er war ein Jahr lang Bauleiter im Rohrleitungsbau und bildete sich an der Handwerksschule Erfurt zum Gebäudeenergieberater weiter. Die Schwerpunkte waren hier unter anderem Gebäudeenergieberatung sowie Beratung zu energieeffizientem und nachhaltigem Bauen. Praxis als Energieberater sammelte er anschließend bei Schoofs Umwelt- und Energieberatung in Kleve. Während seiner Ausbildung hat Reinders ein Auslandspraktikum in Finnland gemacht. Die Schwerpunkte dort waren Service- und Wartungsarbeiten an Ölheizungen und Wärmepumpen im Privat- und Industriesektor. Jetzt folgt der Schritt in die Selbständigkeit.