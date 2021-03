Einzelhandel in der Region : So klappt das Shopping mit Termin

Susanne Bornkopp, Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts „Charisma“ in Kempen, bietet schon Frühjahrsmode an. Die ersten Termine stehen im Kalender, „aber schöner wäre es, wenn wir ganz normal öffnen dürften“, sagt sie. Foto: Birgitta Ronge

Kempen/Willich/Tönisvorst Seit Montag dürfen Einzelhändler die Türen für Kunden wieder öffnen — wenn die Kunden einen Termin vereinbart haben. Während mancher Händler schon ausgebucht ist, spüren andere noch Zurückhaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgitta Ronge und Bianca Treffer

Vielen Einzelhändlern ist am Montag die Freude über die Wiederöffnung mit Termin deutlich anzumerken. Einige spüren noch Zurückhaltung bei den Kunden: Die neuen Regeln müssen sich erst rumsprechen. Denn ob die Kunden vorab einen Termin vereinbaren müssen, hängt davon ab, wo sie einkaufen wollen. So dürfen etwa Buchläden, Schreibwarengeschäfte, Gartencenter und Babyfachmärkte Kunden ohne Termin einlassen. Wer Schuhe, Deko-Artikel oder Kleidung kaufen will, braucht einen Termin.

„Viele Kunden sind sicher noch gehemmt“, sagt Silke Zanetti, Inhaberin des Baby- und Kinderfachgeschäfts „Radieschen“ in Kempen. „Ich denke, dass es so ein Wirrwarr war, dass die Leute nicht wissen, was sie tun müssen.“ Dabei sei es eigentlich einfach: Man müsse nur in einem Geschäft anrufen und fragen, wann man kommen könne. Sie selbst sei täglich im Geschäft, bis zu vier Kunden lasse sie gleichzeitig in den Laden.

Michaela Trabi dekoriert bei „Fräulein Rosaliese“ in Kempen schon mit Hasen und bunten Eiern für Ostern. Foto: Birgitta Ronge

Info Mit Termin im Laden einkaufen Click & Meet Viele Geschäfte bieten seit Montag „Click & Meet“ – den Einkauf nach Terminvereinbarung im Laden – an. Click & Collect Viele Geschäfte bieten weiterhin einen Bestell- und Abholservice an. Auf die Möglichkeiten des Einkaufs weisen die Inhaber im Internet, bei Facebook und Instagram sowie über Zettel im Schaufenster hin.

Susanne Bornkopp, Inhaberin des Modegeschäfts „Charisma“ in Kempen, meint, die Notwendigkeit, einen Termin zu vereinbaren, schrecke Kunden vielleicht ab. Am Montagmorgen waren schon die ersten Kunden bei ihr, weitere Termine stehen im Kalender. „Wir müssen uns erst mal alle umstellen“, sagt Bornkopp. Die Kempener seien treu, „es ist schön, dass wir in einer kleinen Stadt sind, mit Stammkunden, die uns unterstützen möchten“, berichtet Bornkopp aus ihrer Erfahrung mit dem Verkauf per Schaufenster und Instagram. „Aber schöner wäre es, wenn wir ganz normal öffnen dürften.“

Nicola Thünemann kann im Kinderschuhgeschäft „5 Zehen“ in Vorst wieder Kinderfüße vermessen. Foto: Norbert Prümen

„Die Kunden sind froh, dass sie wieder ins Ladenlokal kommen dürfen, und wir sind froh, dass unsere Kunden wieder da sind. Die Freude ist auf beiden Seiten groß“, sagt Detlef Pimpertz, der in Anrath ein Geschäft für Damen- und Herrenmode, in St. Tönis ein Geschäft für Damenmode führt. Es habe sogar schon Freudentränchen bei den Kunden gegeben, insbesondere bei älteren Kundinnen, erzählt Pimpertz. Kunden können per Telefon oder Whatsapp Termine vereinbaren, im Laden werden dann die Hände desinfiziert, Name und Kontaktdaten des Kunden auf einer Liste eingetragen. Die FFP2-Maske oder medizinische Maske ist ein Muss. Alles laufe gut, sagt Pimpertz.

Dem kann sich Birgit Felde, Inhaberin von Wäsche, Mieder und Wolle Schuffelen in Anrath, nur anschließen. Die Kunden seien froh, dass sie wieder in den Laden kommen und ihre Wunschwaren vor Ort aussuchen dürften. Sie rechne pro Kunde 20 bis 30 Minuten ein, das funktioniere gut. Ausgebucht bis Mittwoch ist schon das Kinderschuhgeschäft „5 Zehen“ in Vorst. Wie Nicola Thünemann berichtet, waren gleich am ersten Tag alle Termine weg, ebenso für die beiden folgenden Tage. Für den Rest der Woche sind bislang 60 Prozent der Termine vergeben. Für jeden Kunden mit Nachwuchs rechnet sie eine halbe Stunde ein, um Füße zu vermessen und Schuhe auszusuchen.

Auch im St. Töniser Mode-, Genuss- und Deko-Geschäft „Wunderhübsch“ sind Termine begehrt. „Die Kunden sind so froh, nach Terminvereinbarung reinkommen, gucken und anfassen zu können“, sagt Inhaberin Vera Roessli. Das sei ein Stück wiedergewonnene Freiheit: „Manche buchen direkt einen Doppeltermin mit der Freundin, sodass ein Stadtbummel-Gefühl entsteht.“

Michaela Trabi, die bei „Fräulein Rosaliese“ in Kempen hübsche Dinge für Kinder, Tisch und Zuhause anbietet, hofft, dass nun generell mehr Kunden in die Stadt kommen. Wie viele andere verkauft auch sie, indem Kunden bestellen können, was sie bei ihr im Internet oder im Schaufenster gesehen haben. Das sei aufwendiger als der normale Verkauf im Laden, erzählt Trabi, doch die Kunden seien froh gewesen, dass sie auch auf diesem Weg hätten einkaufen können. „Ich hoffe, es wird jetzt besser“, sagt Trabi.

Auch bei Herrenausstatter Helmut Sander in Kempen stehen am Montag die ersten Termine schon im Kalender. Stammkunden vereinbarten jetzt Termine, sagt Sander, die Laufkundschaft werde dadurch allerdings nicht erreicht. „Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist“, sagt Sander. „Mit ein, zwei Kunden im Laden müsste es doch eigentlich auch gehen.“

Die Wiederöffnung mit Termin ist für Claudia Pinkle, die bei „Schuhkolade“ in Kempen neben Schuhen auch Kleidung verkauft, ein erster Schritt. „Das hätte man schon vor drei Monaten machen können“, sagt sie aber auch. „Der kleine stationäre Einzelhandel ist ohnehin prädestiniert dafür, nur wenige Kunden ins Geschäft zu lassen.“