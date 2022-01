Mindestens drei Personen flüchtig : Geldautomat in Jüchen gesprengt

Jüchen Und schon wieder ist ein Geldautomat aus dem Rhein-Kreis Neuss Dieben zum Opfer gefallen. Bislang unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Mittwoch, 19. Januar, gegen 2.20 Uhr, einen Geldautomaten in Jüchen. Wie groß ist der Schaden?

Die Bank, in der in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat gesprengt wurde, befindet sich an der Bismarckstraße. Anwohner, die durch die Detonationen aufmerksam geworden sind, sagten aus, dass mindestens drei Personen mit einem dunklen Auto in Richtung Jüchen-Bedburdyck / A 46 flüchteten.