Hückeswagen : Zwei Container sollen Schul-Pavillon ersetzen

Hückeswagen An der Löwen-Grundschule ist das marode Gebäude abgerissen worden – ein „Provisorium“ aus den 60er Jahren. Der Ersatz soll ab Sommer 2021 für ein Jahr genutzt werden, ehe der Schulneubau bezogen wird.

Der Pavillon, der in den 1960er Jahren ursprünglich als Provisorium aufgestellt worden war, war 2016 nach Sanierungsarbeiten durch einen Gutachter überprüft und danach für die Nutzung durch die Schule freigegeben worden. Auf Wunsch der Schulleitung war für April 2019 eine weitere Prüfung anberaumt worden. Das Ergebnis von Ende Mai ergab zwar keinerlei Auffälligkeiten bei der Raumluft-Messung. Der Gutachter empfahl aber, die vorhandenen Holzpanelen zu entfernen. Waren sie doch beim Bau des Pavillons mit einem Holzschutzmittel behandelt worden, das nach einer aktuellen Empfehlung des Bundesumweltamts nicht mehr in Klassenräumen zum Einsatz kommen sollte. Zeitgleich empfahl er der Stadt, zum Abschluss noch eine Staubmessung vorzunehmen. Dabei war laut Persian durch ihn versichert worden, dass ein Weiterbetrieb der Räume bis zum Abschluss der Untersuchungen unbedenklich sei.

Start Am 30. Juni dieses Jahres erfolgte der erste Spatenstich zur Erschließung des Neubaugebiets „Eschelsberg“ zwischen Bürgerbad, Kletterpark und Kölner Straße, in dem auch die Grundschule angesiedelt werden soll.

Bürgerentscheid Die Stadt wollte ursprünglich, dass die Löwen-Grundschule in das freiwerdende Gebäude der Realschule an der Kölner Straße umzieht. Denn diese wiederum sollte an die Weststraße zur Montanusschule verlegt werden (Anbau inklusive). Doch der erfolgreiche Bürgerentscheid vom 18 April 2018 verhinderte das: Die Stadt muss daher nun die Löwen-Grundschule neu bauen.

Das dann im September 2019 vorliegenden Gutachten hatte schließlich die rein vorsorgliche Empfehlung gegeben, das Gebäude nicht mehr für den Unterricht über einen Zeitraum von mehreren Stunden hinaus zu nutzen, da in der Staubprobe eben die PAK)nachgewiesen worden waren. Persian sagte damals: „Diese Werte stellen für sich allein keinen Grund zur Sorge dar. Mögliche Wechselwirkungen mit anderen Stoffen kann der Gutachter jedoch nicht beurteilen.“ Und Fachbereichsleiter Alexander Stehl hatte betont: „Aufgrund dieses Ergebnisses haben wir geprüft, ob durch bauliche Änderungen eine bedenkenlose Nutzung der Räume erzielt werden könnte. Leider ergaben sich keine zufriedenstellenden Lösungen.“ In der Folge ließ die Stadtverwaltung die Räume umgehend schließen, auch durften sie nicht mehr für den Schulbetrieb der Löwen-Grundschule genutzt werden. Die Kinder, die dort unterrichtet wurden, wechselten in das Schulgebäude.

Pandemie in Radevormwald : Corona in drei Schulen, Eltern protestieren

14 Kinder an Saarwerden-Schule in Quarantäne

Bildung in Dormagen : 14 Kinder an Saarwerden-Schule in Quarantäne

Schulpolitik in Straelen : Mit kleinem Bus Schule in Holt gerettet

Nun war der Abbruch des Pavillons öffentlich ausgeschrieben worden, teilt Dieter Klewinghaus, Leiter des Regionalen Gebäudemanagements, auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Großer Wert wurde bei der Vergabe auf die Eignung des Abbruchunternehmens gelegt, damit eine fachgerechte Demontage und richtige Entsorgung gewährleitet ist“, betont er. Eine Firma aus Düren machte sich dann an den Abriss, für den Kosten von etwa 35.000 Euro zu Buche schlugen. Zwar entstanden einige Flurschäden am Schulhof, die jedoch nach Aussage Klewinghaus’ bei einem Abbruch mit schwerem Gerät unvermeidbar waren. Diese sollten anschließend behoben werden. Damit die Kinder ohne große Einschränkungen auf dem gesamten Schulhof wieder spielen können, war der Abbruch des mehr als 50 Jahre alten Provisoriums für die Herbstferien vorgesehen worden.

Seit mehr als einem Jahr fehlt es an der Löwen-Grundschule bereits an den geeigneten Räumlichkeiten, weswegen die Stadt nun die vorübergehende Anmietung von zwei Containern für zwei Klassenräume auf einer Grundfläche von etwa 21 mal sechs Metern angestoßen hat. Klewinghaus: „Die Planung sieht vor, Ersatzcontainer mit zwei Klassenzimmern und einem Flur an gleicher Stelle aufzustellen.“ Bis der Neubau der Löwen-Grundschule bezugsfertig ist, sollen diese Container angemietet werden – was voraussichtlich bis Sommer 2022 der Fall sein wird. Eher wird der Neubau im Brunsbachtal wohl kaum fertiggestellt sein.