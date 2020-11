Winterdienst in Hückeswagen : Der Bauhof ist auf den Winter eingestellt

Bauhofsleiter Magnus Bernhardt vor dem fast komplett gefüllten Salzlager, in dem aktuell 900 Tonnen lagern – 950 passen hinein. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Noch hat sich der Winter nicht bemerkbar gemacht, der kann aber schnell hereinbrechen. Der Bauhof ist darauf vorbereitet: 900 Tonnen Streusalz sind in der Salzhalle eingelagert, die Gerätschaften einsatzbereit.

Sehr mild, mitunter sogar sehr warm präsentierte sich bislang der Herbst. Bislang war nur in der vorigen Woche kurzzeitig nachts mal ein Hauch von Winter zu spüren. Der „richtige“ Winter mit Eis und Schnee ist noch nicht wirklich in Sicht, auch wenn Bauhof-Leiter Magnus Bernhardt die kommende Nacht im Blick hat. Denn dann könnte die Temperatur tatsächlich unter null Grad sinken.

Die Salzvorräte Für die Bauhof-Mitarbeiter ist das alles kein Problem, wären sie doch spontan einsatzbereit. So wurden die Maschinen für den Winterdienst bereits in und vor der Halle des gemeinsamen Bauhofs von Hückeswagen und Wipperfürth an der Egener Straße in der Nachbarstadt aufgebaut, ausprobiert, kontrolliert und bei Bedarf repariert. In der großen Salzhalle lagern noch 900 Tonnen aus der Vorsaison; damit ist sie fast voll. 200 Tonnen mussten im März noch abgenommen werden – „das war vertraglich so festgehalten worden“, sagt Bauhofleiter Magnus Bernhardt. Für die nächste Saison hat er wieder 1000 Tonnen bestellt, wovon 300 abgenommen werden müssen. Den Rest gibt’s nur bei Bedarf. Sollte sich der Winter erneut als mild und das Lager somit als rappelvoll erweisen, müsste das Salz woanders gelagert werden. Bernhardt: „Ich würde dann bei der Straßenmeisterei nachfragen.“

Info 190 Straßenkilometer in Hückeswagen zu räumen Umfang Der gemeinsame Bauhof der Städte Hückeswagen und Wipperfürth kümmert sich in beiden Kommunen um insgesamt 400 Kilometer Straßen, 53.000 Quadratmeter Parkplätze und Schulhöfe, 20 Kilometer Fußwege sowie 55 Treppenanlagen. Schloss-Stadt In Hückeswagen sind 190 Kilometer Straßen zu räumen. Fahrzeuge Im Einsatz sind fünf große Lkw (zwei für Hückeswagen), drei große Schlepper (1) und vier kleine Traktoren (2). Dazu sind Lohnunternehmer mit Traktoren unterwegs. In der Schloss-Stadt werden zwei Handkolonnen mit je drei Mitarbeitern Fußgängerüberwege und Treppen freischaufeln und streuen. Ortsdurchfahrt Für das Räumen und Streuen der Ortsdurchfahrten – B 237 und B 483 – ist die Straßenmeisterei Wipperfürth zuständig.

Die vergangenen Winter in Zahlen Wie sich die Winter in den zurückliegenden Jahren dargestellt haben, macht er an Zahlen deutlich: „2017/18 war ein relativ starker Winter“, berichtet der Bauhofleiter. Damals gab es 31 Einsätze und 17 Kontrollfahrten zu den Höhen und Tälern beider Städte. Die Salzkosten lagen bei 85.000 Euro, die Gesamtkosten inklusive Lohn und Maschinen betrugen 360.000 Euro. 2019/20 registrierte er nur elf Einsätze und sieben Kontrollfahrten, was Kosten von insgesamt 138.000 – inklusive 21.000 Euro fürs Salz – ergab. Im Vergleich dazu der bergische Winter 2009/10, der seinen Namen noch verdiente und in dem der Schnee aus beiden Innenstädten massenweise herausgekarrt werden musste: Vor zehn Jahren betrugen die Gesamtkosten 1,4 Millionen Euro.

Die Aufsätze für die Streufahrzeuge stehen bereits parat – die Lkw müssen vor dem Einsatz nur noch darunter fahren. Foto: Stephan Büllesbach

Die Gerätschaften Sollte es am Wochenende tatsächlich winterähnliche Zustände geben, wäre der Bauhof sofort einsatzbereit. „Die Gerätschaften stehen so, dass jede Maschine daran fahren und dann sofort losfahren kann“, erläutert Bernhardt. Das passiert in der Regel am Vorabend, um in der Nacht Zeit zu sparen. Bis zu 20 Fahrzeuge sind dann in Hückeswagen und Wipperfürth unterwegs (s. Info-Kasten), allesamt sind mit Streugeräten ausgestattet. Die großen Fahrzeuge mit Aufbau verfügen über Rückfahrkameras, so dass die Fahrer der schweren Lkw bei Schneefall aus engen Straßen oder Sackgassen rückwärts wieder problemlos herauskommen.

Die Einsätze Noch hat Bernhardt keinen Bereitschaftsdienst angeordnet – was angesichts der wenig winterlichen Verhältnisse auch Sinn hat. Doch wenn es tatsächlich einmal Schnee geben sollte, fahren gegen 3 Uhr in beiden Städten Kollegen heraus, um zu sehen, ob es auf den Straßen glatt ist beziehungsweise wo mit Glätte gerechnet werden muss. Ist die Wetterlage kritisch, werden sämtliche 45 Mitarbeiter umgehend angerufen, so dass sie spätestens um 4 Uhr, im Extremfall auch schon um 3.30 Uhr, mit ihren Streu- und Räumfahrzeugen in die Schloss- und die Hansestadt ausrücken können – und zwar gleichzeitig. Bis 7 Uhr müssen alle neuralgischen Punkte beider Städte geräumt und gestreut sein. Das sind etwa Steigungen und die Straßen vor Schulen und Kindergärten oder dem Wipperfürther Krankenhaus.

Die Salzlagerung Rücken die Streufahrzeuge frühmorgens aus, werden pro Tour für beide Städte etwa 90 Tonnen Salz geladen. Sind die Fahrzeuge für die Hückeswagener Straßen dann leer, steuern sie das Herweger Lager des Landesbetriebs Straßen NRW an, um auf dessen dort gelagertes Salz zurückzugreifen. Der stellt dann eine Rechnung über die entnommene Menge. Der Bauhof hat eine Ausnahmegenehmigung, in diesen Fällen durch die Baustelle zu fahren, ist die B 483 wegen der Fahrbahnsanierung doch gesperrt.

Sollte das Salz in der großen Halle des Bauhofs nicht ausreichen, „können wir sofort nachbestellen“, versichert der Bauhof-Leiter. Zudem sind in der von der Stadt Hückeswagen angemieteten Lagerhalle auf dem ehemaligen Bêché-Gelände weitere rund 40 Tonnen Salz eingelagert. Diese verteilen die beiden Kleintrecker auf den Gehwegen, wenn diese geräumt werden.