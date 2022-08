Als die Itter am 14. Juli 2021 über die Ufer tritt, läuft das Wasser direkt in die Tore der Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz. 130 Autos und Motorräder parken in diesem Moment dort. Bis zu 40 Millionen Liter Wasser müssen vom THW abgepumpt werden. Auch ein Jahr später ist die Tiefgarage noch nicht geöffnet, ein Termin am 31. August 2022 kann nicht gehalten werden. Dieses Bild hat der Hildener Uwe Kuhlmann kurz nach dem Übertreten der Itter gemacht.