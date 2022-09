Trödelmarkt in Hilden, Klimatag in Haan, Ritterspiele in Zons – wer am Wochenende in unserer Region etwas erleben möchte, muss nicht weit fahren. Ein Auszug auf dem bunten Programm.

Tag der Feuerwehr Zwei Jahre mussten die großen und kleinen Feuerwehrfans in Hilden auf den Tag der offenen Tür verzichten – und auch in diesem Jahr fällt er wieder aus. Die Feuerwehr plant allerdings eine andere Veranstaltung, die von der Feuerwache am Holterhöfchen in die Innenstadt ausgelagert wird: Im Bereich des alten Marktes soll am Samstag, 17. September, 10 bis etwa 14.30 Uhr, der „Tag der Feuerwehr“ stattfinden. „Wir werden einige Feuerwehrfahrzeuge zeigen, an Infoständen über die Arbeit der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und des Rettungsdienstes berichten und auch einige Vorführungen durchführen“, erklärt Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer.