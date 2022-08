Für viele Jugendliche war der Kleefer Hof wie ein zweites Zuhause. 24 Jahre lang war das alte Haus an der Hochdahler Straße 179 eines der ältesten Jugendzentren Hildens – und davor ein bekanntes Gasthaus mit langer Geschichte. Seit 1894 ist das zweistöckige Haus Restaurant, Versammlungsort und Hotel. Anfangs ist es im Besitz von Wilhelm Clees. 1901 wird im Anbau eine Kegelbahn eingerichtet. 1948 ist das Gebäude bei Pächter Josef Weber eine Volks- und Werkküche. Josef Kierdorf beherbergt 1959 eine Feinkartonagewerkstatt im Haus. 1960 eröffnet er ein Hotel, 1964 eine Wein- und Tanzstube. 1963 lässt er eine Zwischendecke in das Erdgeschoss ziehen und an Ketten aufhängen. Wenn alle gleichzeitig hüpfen, bewegt sich der Boden.