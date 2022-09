Am Wochenende, 10. und 11. September, ist viel los im Kreis Mettmann: In Hilden ist Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, in Haan das Open Air. Und in Mettmann gibt’s ein Festival gegen Rassismus mit Toten-Hosen-Botschaft.

ME against rasism Drei Tage lang läuft unter der Überschrift „ME against Racism“ vom 9. bis 11. September ein Kulturfestival. „Lieber Bassist als Rassist“, nach diesem Motto treffen sich Musiker. Zum Line-Up gehören Bands aus Mettmann bis Kolumbien, ein spezielles Grußwort sprechen Campino und Andi von den Toten Hosen. Außerdem wird es einen Hip-Hop-Tanzwettbewerb geben. Der Wettbewerb ist keine Meisterschaft, bei der der eine den anderen von der Bühne kicken soll. Auch hier geht es um den Spaß und ums Miteinander. Sonntag schließen eine Diskussion sowie eine Lesung das Festival ab. „Macht’s richtig laut!“, animieren Campino und Andi von den Toten Hosen per Videobotschaft. Alle Infos zu den Teilnehmenden, Bühnenprogramm und Karten via me-against-racism.com im Netz.