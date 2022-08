Hilden trödelt, Gartenherbst in Haan, Flugplatzfest in Langenfeld, Kulturpromenade in Monheim – wer am Wochenende, 3. und 4. September, in unserer Region etwas erleben möchte, kommt voll auf seine Kosten. Ein Auszug aus dem reichhaltigen Angebot.

Flugplatzfest Langenfeld Zum 40. Mal veranstaltet die Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld am Wochenende, 3. und 4. September, ihr traditionelles Flugplatzfest. Nach Aufgabe des Segelflugbetriebs auf dem Gelände zwischen Hilden und Haan haben sich die meisten der Kesselsweier-Flieger dem Nachbarverein angeschlossen. Vom Segelfluggelände in Wiescheid werden wieder Doppeldecker-Oldtimer, Segelflugzeuge und Hochleistungs-Kunstflugmaschinen in die Luft aufsteigen. Am Samstagabend findet das traditionelle Ballonglühen statt. Die Coverband „JimButtons“ legt ab 19 Uhr los, gegen 21 Uhr werden die Ballons das Flugfeld erleuchten. Für 7 Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren sind frei) öffnet die Luftsportgruppe am Samstag und Sonntag für alle Flugbegeisterten ihre Pforten. An beiden Tagen beginnt das Flugplatzfest um 10 Uhr, erste Modellflugvorführungen starten ab ca. 10.30 Uhr. Über Mittag finden Segelflugvorführungen statt, unter anderem werden verschiedene Startarten (F-Schlepp + Windenstart), Segelflugzeuge mit Jet-Triebwerk und Segelflug-Oldtimer (Röhnbussard, SG38) vorgeführt. Des Weiteren zeigt die „Falknerei Bergisches Land“ eine Greifvogelshow, bevor am Nachmittag die ersten Motorkunstflugvorführungen starten. Dieses Jahr stellen u. a. das Kunstflugduo Niebergall, Uwe Wendt in seiner Extra330LC und Jürgen Kraus in seiner 1944 gebauten Boeing Stearman ihr Können unter Beweis, hieß es.