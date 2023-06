Schwimmen unter freiem Himmel Das sind die Freibäder im Kreis Mettmann

Abkühlung, Bahnen ziehen, rutschen, Pommes mit Ketchup essen – die Freibäder im Kreis Mettmann (und ein kleines Stück darüber hinaus) sind im Sommer an warmen Tagen ein Ausflug wert. In unsere Bilderstrecke finden Sie neben Waldbad, Naturbad und Angerbad auch die Strandbäder am Unterbacher See oder das Heidebad in Ohligs. Denn für Menschen aus dem Kreis ist es oftmals nur ein Katzensprung dorthin.