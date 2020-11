Kostenpflichtiger Inhalt: Ehrenamtsnetzwerk in Gruiten : Äpfelpflücken im Dialog mit Flüchtlingen

Die Ehrenamtler aus Gruiten haben zusammen mit Flüchtlingen Äpfel gepflückt. Von links: Frauke Heiden-Ziegert, vorne Maria Becker und Rosi Sticker Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan 62 Frauen und Männer des Ehrenamtsnetzwerks kümmern sich in Gruiten um Menschen mit Flucht­erfahrung. Auch, wenn Angebote wie Feste, Musik und Ausflüge in diesem Jahr wegfielen, ist ihre Unterstützung auch in Corona-Zeiten besonders wertvoll.