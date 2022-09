Politik in Grevenbroich : Rinkert rückt für verstorbenen Rainer Keller in den Bundestag nach

Als knapper Verlierer zog Daniel Rinkert im September das Interesse der Medien auf sich. Ein Jahr später wird er in den Bundestag nachrücken. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Daniel Rinkert (SPD) wird nun doch in den Deutschen Bundestag einziehen. So richtig freuen will er sich darüber jedoch nicht. Denn er rückt für den Abgeordneten Rainer Keller nach, der im Alter von nur 56 Jahren starb. Am Mittwoch soll Rinkert in Berlin vereidigt werden.