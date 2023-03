Wohnen in Grevenbroich Neubaugebiet am Eichenbroich soll in diesem Jahr fertig werden

Langwaden wächst am Ortsrand in Richtung Jägerhof: Die fünf neuen Häuser im Neubaugebiet an der L 142 – auf beiden Seiten der Straße Am Eichenbroich – machen Fortschritte. Beim ersten wird bereits der Dachstuhl erstellt, bei zwei der Gebäude ist der Fenstereinbau fast abgeschlossen. Trotz Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten, von denen die Baubranche oft geprägt sei – „in Grevenbroich läuft alles glatt“, erklärt Zulal Fouquet, Sprecherin von Bonafide Immobilien. Das Unternehmen entwickelt das Baugebiet. Die Fertigstellung ist laut Fouquet für das vierte Quartal 2023 vorgesehen, ein Quartal später als 2022 geplant. Neben dem Bau von 45 Wohnungen, von denen einige noch zu haben sind, werden unter anderem Pflegeeinrichtungen einziehen.