Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Grevenbroich : Muss der Stadtrat nach der Wahl noch mal „nachsitzen“?

(Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Grevenbroich Der Stadtrat in seiner bisherigen Sitzung kommt vielleicht nach der Kommunalwahl am 13. September nochmals zusammen. Bürgermeister Klaus Krützen will am Dienstag den Ältestenrat darüber in einer Video-Konferenz abstimmen lasen. Die CDU hält die Sitzung nicht für erforderlich.