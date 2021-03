Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion im Hauptausschuss : Bahnhof-Parkhaus soll ins gesamtstädtische Konzept

Das Parkhaus am Bahnhof – hier von oben – bietet insgesamt 240 Stellplätze. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Die CDU-Forderung nach einem Konzept für die Bewirtschaftung des Bahnhof-Parkhauses passierte am Donnerstag den Hauptausschuss. Beschlossen wurde in dieser Sache aber noch nichts. Vielmehr soll der Antrag der Union in die Überlegungen für ein gesamtstädtisches Parkraumkonzept mit aufgenommen werden.